«RuPaul's Drag Race», l'émission de télé-réalité qui a conquis le monde

«Shantay, you stay!» Cette semaine dans Peak TV, on vous parle d'une de nos émissions de télé-réalité préférées: «RuPaul's Drag Race». Après un démarrage discret en 2009 sur la chaîne américaine Logo, spécialisée dans les contenus LGBT+, elle est aujourd'hui un incontournable de la pop culture, a remporté plusieurs Emmy Awards, et nourrit désormais une industrie à plusieurs millions de dollars.

