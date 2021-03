Anna, 39 ans: «Pour moi, la sodomie veut dire que je suis désirée entièrement»

«Le célibat me permet d'explorer de nouvelles dimensions dans ma sexualité.» Anna, 39 ans, est une femme cisgenre et bisexuelle. Après une première première fois «mignonne et jolie» avec un garçon de son lycée, Anna enchaîne les relations d'un an, deux ans, dix ans, jusqu'au jour où elle s'ennuie avec son partenaire. À nouveau célibataire, elle s'épanouit et explore sa sexualité en découvrant notamment les relations non exclusives et les orgies. «La non-monogamie m'a permis d'enlever le drama de mes relations: c'est fluide et sans enjeu.»

En amour, il y a toujours une première et une dernière fois. Et entre les deux, un chemin qui témoigne de l'évolution de nos vies. Dans Première & Dernière fois, Lucile Bellan rencontre des personnes aux profils très différents. Des interviews intimes et intimistes, qui racontent les sexualités à travers leurs sexualités.

