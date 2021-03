2050, nos villes immergées?

D'ici à 2050, les côtes telles qu'on les connaît n'existeront peut-être plus. D'après le dernier rapport du Giec, Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, si les émissions de gaz à effet de serre sont modérées, le littoral pourrait reculer d'un mètre à 70 mètres. Si ces émissions sont maintenues à un niveau élevé, on pourrait assister à des reculs jusqu'à 100 mètres par endroits...

L'avenir de certaines villes est fortement menacé par des inondations majeures dues à la montée du niveau de la mer, mais aussi à la multiplication des intempéries: en Chine, à Shanghaï, Hong Kong, Macao et Canton; en Inde, à Calcutta et Mumbai; aux États-Unis, à Miami ou La Nouvelle-Orléans; et en Europe. Pour ce qui est de Venise, la situation est telle qu'on ne se demande plus si la ville sera submergée, mais quand elle le sera. En France, la Camargue pourrait être particulièrement menacée. Cette situation va pousser l'humain à s'adapter à la nature. Pour comprendre à quoi pourraient ressembler les côtes de demain, Green Mirror a envoyé le journaliste Léonard Ravel sur le littoral Atlantique en 2050.

De retour en 2021, Magali Reghezza, géographe et enseignante-chercheuse à l'École normale supérieure, spécialiste des catastrophes naturelles et de leur prévention mais aussi de l'adaptation des villes au changement climatique, nous aidera à comprendre les défis auxquels nous serons confrontés demain.

Puis Patrick Labat, vice-président Europe du Nord chez Veolia, nous expliquera pourquoi il est important de réfléchir dès aujourd'hui à la meilleure manière d'accompagner les villes face aux bouleversements climatiques, en s'inspirant des modèles mis en place par celles qui ont déjà subi des catastrophes naturelles.

Crédit photo: Cristina Gottardi via Unsplash