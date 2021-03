Les vegans, les antispécistes, les animalistes et nous

Des termes comme «véganisme» ou «antispécisme» ont fait une entrée remarquée dans les discussions des Français ces dernières années. Consensuel jusqu'à peu, le sujet des animaux et de leur place à nos côtés est devenu politique, clivant. Dans cet épisode de Poire et cahuètes, on se penche en particulier sur notre rapport à la souffrance animale et sur la façon dont il a évolué sur la période récente.

Pour en discuter, nous accueillons Ariane Nicolas, journaliste à Philosophie Magazine et autrice de l'essai L'imposture antispéciste (2020, Desclée de Brouwer).

«Si on change notre quotidien, on a l'impression qu'on peut changer le monde. C'est une veine militante qui donne beaucoup d'espoir aux gens.» Ariane Nicolas

Qui est végétarien ou vegan aujourd'hui en France? Est-ce que ce sont les mêmes personnes qui votent pour le Parti animaliste, né en 2016 dans le paysage politique français? Comment le monde rural vit-il la popularité de ces nouveaux comportements?

«Le milieu paysan vit une forme de violence symbolique contre cette nouvelle génération qui l'accuse d'être des tortionnaires.» Ariane Nicolas

