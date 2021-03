«Les mâles du siècle», les hommes face à la remise en question de leurs privilèges

Tenter d'observer l'influence des vagues féministes successives sur les hommes: c'est le pari ambitieux du documentaire Les Mâles du siècle, fruit de la collaboration entre le réalisateur Laurent Metterie et sa conseillère scientifique, Camille Froidevaux-Metterie, autrice, chercheuse et professeure de science politique. Un long-métrage dans lequel les hommes de différents profils et de différents horizons racontent comment ils se positionnent dans une société en proie à de profonds changements. Une radiographie sincère, montage d'entretiens réalisés avec des hommes filmés très simplement, dont le visionnage est riche d'enseignements.

Références:

Les Mâles du siècle (Laurent Metterie, 2021). Disponible sur lesmalesdusiecle.com/ à partir du 8 mars.

Site officiel: lesmalesdusiecle.com

Musique: «Warm Sea», Savvier

Photo: Les Mâles du siècle / Lam Produxion