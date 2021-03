Elli, 34 ans: «J'étais vraiment focus sur l'exploration de la bite»

«Plus je vieillis, moins je serai raisonnable. J'espère avoir un parcours croissant vers le déraisonnable.» Elli est une femme cis de 34 ans qui s'est longtemps définie comme hétérosexuelle, mais qui préfère aujourd'hui le terme hétéroflexible. Elle remet également en cause le couple traditionnel monogame. «C'est hyper précieux pour moi qu'il n'y ait pas de routine. C'est pour ça que je suis allée vers une relation ouverte.»

En amour, il y a toujours une première et une dernière fois. Et entre les deux, un chemin qui témoigne de l'évolution de nos vies. Dans Première & Dernière fois, Lucile Bellan rencontre des personnes aux profils très différents. Des interviews intimes et intimistes, qui racontent les sexualités à travers leurs sexualités.

Générique: «Can't Sleep», Eveningland

Photo: Jonathan Pielmayer on Unsplash