Comment faire comprendre à mes proches que je suis célibataire mais heureuse

«Je ne supporte plus la façon dont mes proches abordent mon célibat.» Marie est une femme hétérosexuelle de 25 ans, heureuse et célibataire. Elle ne veut plus qu'on la voie comme la copine qu'on plaint et qu'on essaie de caser. Mais comment parler de son célibat en toute liberté, sans craindre les reproches, sans que ce soit perçu comme un défaut? Comment vivre sereinement hors de cette norme, du bonheur qui ne pourrait être atteint qu'en couple hétérosexuel, avec enfants, et où l'on meurt après avoir partagé sa vie avec un·e autre?

Tous les quinze jours dans C'est compliqué, vous nous racontez vos histoires dans toute leur complexité. Une chroniqueuse vous répond et vous aide à y voir plus clair. Cette chroniqueuse, c'est Lucile Bellan. Elle est journaliste: ni psy, ni médecin, ni gourou. Elle avait simplement envie de parler avec vous dans ce courrier du cœur moderne.

Si vous voulez vous adresser à Lucile, vous pouvez enregistrer un message sur votre téléphone et nous l'envoyer par mail à [email protected], ou nous envoyer une note vocale par WhatsApp au 07 61 76 74 01.

Marie Albert est journaliste engagée, féministe et créatrice du podcast Sologamie.

