Whedon, Louis C.K.: comment réagir face au comportement inapproprié de son créateur préféré

Cette semaine dans Peak TV, on vous parle d'un sujet sensible et difficile. Il y a quelques jours, plusieurs membres du casting de Buffy contre les vampires, notamment Charisma Carpenter qui jouait Cordelia, ont accusé le créateur Joss Whedon de comportement inapproprié et abusif à l'époque du tournage, fin des années 1990, début 2000.

Joss Whedon est un créateur dont on parle régulièrement dans Peak TV et que l'on a toujours beaucoup admiré. Il est à l'origine de plusieurs de nos séries préférées comme Buffy, mais aussi Firefly ou Dollhouse. Alors comment fait-on quand un artiste que l'on admire depuis longtemps se retrouve accusé de comportement abusif, ou se rend coupable de harcèlement sexuel, comme l'humoriste et créateur Louis C.K.? Comment doit-on réagir en tant que fan? Est-ce que cela va et doit changer quoi que ce soit à notre regard sur ses œuvres?

