Joséphine, 32 ans: «Quand je suis en couple, le sexe devient un devoir»

«C'est un cycle qui se referme comme un rideau sur la scène.» Joséphine, 32 ans, est une femme cisgenre et hétérosexuelle. Elle vit sa première fois avec un jeune homme de sa troupe de théâtre dont elle tombe follement amoureuse. Elle enchaîne ensuite les relations longues, tout en se cherchant toujours sexuellement. Après dix années passées en étant en couple, Joséphine n'est pas prête à s'ouvrir à de nouvelles relations. «Je veux profiter de mon célibat.»

En amour, il y a toujours une première et une dernière fois. Et entre les deux, un chemin qui témoigne de l'évolution de nos vies. Dans Première & Dernière fois, Lucile Bellan rencontre des personnes aux profils très différents. Des interviews intimes et intimistes, qui racontent les sexualités à travers leurs sexualités.

Générique: «Can't Sleep», Eveningland

