2050, la fin des smartphones?

Depuis 2007 et la création de l'iPhone par Apple, près de 10 milliards de smartphones ont été vendus dans le monde, dont 1,4 milliard rien qu'en 2018. Pour les fabriquer: du plastique, du verre, du métal; mais aussi des matières rares, l'europium, l'yttrium, le terbium, de jolis noms pour des ressources très stratégiques, présentes en quantités très limitées sur la planète.

Prenez votre téléphone. Peut-être l'avez-vous déjà en main pour écouter ce podcast. Maintenant, soupesez-le. Il semble si léger. Pourtant, il a fallu en moyenne 70 kilogrammes de matières premières pour le produire. Si les matériaux rares qui le composent venaient à manquer, si les pays qui les produisent finissaient par ne plus accepter de les exporter, nous devrions tous apprendre à nous passer de ce fidèle compagnon. Et de bien d'autres objets qui font désormais partie de notre quotidien. Aujourd'hui, tout va bien. Mais dans trente ans, qu'en sera-t-il? Ces objets feront-ils encore partie à coup sûr de notre vie?

Green Mirror a envoyé Léonard Ravel en 2050 pour assister au lancement d'un nouveau smartphone en quantité très très limitée, le SmartX. Car si, en 2020, les clients se précipitaient pour être les premiers, en 2050, c'est tout simplement pour être sûrs de pouvoir en acheter un.

De retour en 2021, nous verrons comment éviter cette pénurie généralisée. Erwann Fangeat, spécialiste des matières rares à l'ADEME, l'agence de la transition écologique, nous expliquera à quoi elles servent et comment elles se sont installées un peu partout dans nos habitudes. Puis Estelle Brachlianoff, directrice générale adjointe en charge des opérations chez Veolia, évoquera les solutions qui sont les nôtres, de l'écoconception à l'utilisation de matériaux recyclés en passant par la mise en place de mines urbaines, et Gilles Carsuzaa, directeur général des activités DEEE et déconstruction de Veolia en France, nous dira comment les appliquer à une échelle industrielle.

Ce podcast vous est proposé par Slate.fr et Veolia dans le cadre de Green Mirror, un événement éditorial écrit et audio pour voyager dans le temps, prendre conscience et réfléchir sur les enjeux qui nous attendent collectivement face au changement climatique. Comment agir dès maintenant face à l'urgence? Découvrez les solutions déjà existantes ou prometteuses à travers notre série d'articles et de podcasts publiés sur notre site-événement.

Crédit photo: Faisal Nugraha via Unsplash