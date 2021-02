Pourquoi la France maintient-elle des troupes au Sahel?

Les 15 et 16 février derniers, le G5 Sahel se réunissait à N'Djaména, au Tchad, pour un sommet de deux jours auquel le président Macron a participé en visioconférence. Ce fut l'occasion de faire un point sur la crise qui touche la région. La France y est engagée depuis maintenant huit ans, d'abord via l'opération Serval en 2013, puis, dès 2014, via l'opération Barkhane.

Avec actuellement 5.100 soldats français déployés au Sahel (dont cinquante sont morts depuis 2013), la question du retrait des forces françaises était à l'ordre du jour. Finalement, nul départ n'a été annoncé par Emmanuel Macron, qui au contraire affirme qu'aucune baisse des effectifs n'était envisagée dans l'immédiat. Huit ans après le début des opérations au Sahel, quel bilan peut-on dresser? Pour quelles raisons Emmanuel Macron a-t-il choisi d'y maintenir les troupes?

Réponses dans Le Monde devant soi, le podcast hebdomadaire d'actualité internationale présenté par Christophe Carron, avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr, et Alain Frachon, éditorialiste au Monde spécialisé dans les questions internationales.

Musique: «Believer (Saeptem LMDS MiniEdit)», Silent Partner

Réalisation et montage: Aurélie Rodrigues

Photo: Michele Cattani / AFP