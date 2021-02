Race vs classes: la guerre des intellectuels français

Dans cet épisode de Poire et Cahuètes, nous abordons l'un des sujets, sinon LE sujet qui divise le plus les universitaires et intellectuel·les de France depuis maintenant plusieurs années: la pertinence du concept de «race» dans les sciences sociales. Le sujet pourrait sembler technique et ne concerner que quelques spécialistes, mais il s'invite régulièrement dans les grands médias.

Un événement éditorial est venu remettre une pièce dans la machine: la parution du livre de l'historien Gérard Noiriel et du sociologue Stéphane Beaud Races et sciences sociales – Essai sur les usages publics d'une catégorie (Agone, février 2021). Les deux auteurs y déplorent que les questions raciales et postcoloniales prennent de plus en plus le pas sur les rapports de classes sociales. Ce reproche est-il fondé? Nous avons convié dans cet épisode Julien Talpin, chercheur en sciences politiques au CNRS qui travaille plus particulièrement sur l'engagement dans les quartiers populaires, pour en discuter.

«On a l'impression que Beaud et Noiriel se retranchent sur leur pré carré et ne veulent pas laisser la place à ceux qui arrivent.» Julien Talpin, chercheur en sciences politiques au CNRS

La sortie de ce livre intervient dans un contexte particulièrement tendu, où l'exécutif s'en prend à la liberté académique et où des ministres fustigent la présence «d'indigénistes» ou «d'islamo-gauchistes» dans les rangs des enseignants et chercheuses. Frédérique Vidal, en charge de l'Enseignement supérieur, souhaite lancer une enquête sur le sujet, ce qui suscite un tollé dans le monde universitaire.

«Ce qui est dommageable et malencontreux, c'est qu'ils donnent de l'eau au moulin de ces entreprises de disqualification du travail universitaire.» Julien Talpin

