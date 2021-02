Toujours «puceau», et alors?

Le terme «puceau» a-t-il un sens? Qui en parle le mieux? Comment le cinéma s'empare-t-il de la question? T'as pécho? Et toi, t'es sur qui? Autant de questions auxquelles cet épisode 56 essaiera de répondre tant bien que mal.

Un mercredi sur deux, Mansplaining observe les masculinités à travers des œuvres culturelles et des faits d'actualité. Parce que la parole masculine est dominante, sauf lorsqu'il s'agit d'interroger les privilèges des hommes.



