Mes parents n'acceptent pas ma transidentité

«Je dois vivre dans ce corps qui me dégoûte.» Élie est un homme trans de 22 ans qui souffre de voir sa transidentité ne pas être prise au sérieux par ses parents. Comment accompagner les personnes trans dans leur coming out? Où peut-on trouver du soutien quand on n'est pas accepté par sa famille? Et comment se comporter quand un proche est dans cette situation?

Cette semaine, Lucile Bellan reçoit Lexie, militante des droits et de la visibilité des personnes trans et non-binaires. Elle est l'autrice du livre Une histoire de genres – Guide pour comprendre et défendre les transidentités aux éditions Marabout.

Tous les quinze jours dans C'est compliqué, vous nous racontez vos histoires dans toute leur complexité. Une chroniqueuse vous répond et vous aide à y voir plus clair. Cette chroniqueuse, c'est Lucile Bellan. Elle est journaliste: ni psy, ni médecin, ni gourou. Elle avait simplement envie de parler avec vous dans ce courrier du cœur moderne.

Musique: «Neither sweat nor tears (Saeptem CCCut)», Dan Bodan

Photo: Sharon McCutcheon via Unsplash