Super Bowl, NBA, NHL... Le sport est-il encore un moyen d'accéder au rêve américain?

Ce dimanche 7 février, les Américains ont pu oublier pour quelques instants la politique grâce au Super Bowl, un show immense au cours duquel de grands artistes viennent se produire –on a ainsi pu y voir The Weeknd. Côté score, les Buccaneers de Tampa Bay ont battu les Chiefs de Kansas City 31 à 9, le septième sacre pour le quarterback Tom Brady.

Pour l'occasion, New Deal revient sur la place du sport dans la vie des Américains. Basket, football, hockey, soccer sont autant de moyens pour certains d'obtenir des bourses universitaires dans de prestigieux établissements, et produisent de plus en plus de role models inspirants et engagés. Lieux de compétition, les stades sont aussi devenus des lieux de débat, avec des prises de position fortes sur le racisme et les violences policières.

Slate.fr s'est associé à la newsletter «Time to Sign Off» (TTSO) et à l'Institut français des relations internationales (IFRI) pour suivre l'actualité politique américaine et proposer tous les mercredis le podcast New Deal, avec Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord de l'IFRI, et Romain Dessal, fondateur de TTSO.

Générique: «Cutting It Close», de DJ Freedem

Photo: Mike Ehrmann / Getty Images North America / AFP