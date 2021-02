Paris dans les séries, la ville des clichés

Cette semaine dans Peak TV, on vous parle de Paris. Ah, Paris! Sa superbe grisaille, sa merveilleuse ligne 13, ses kilomètres de bouchons et ses chambres de bonnes où l'on fait ses besoins dans le froid, sur le palier, et où l'on peut prendre sa douche tout en cuisinant une omelette. On se plaint souvent de Paris, mais on l'aime malgré tous ses défauts.

De Sex and the City à Emily in Paris en passant par Lupin et Dix pour cent, le Paris que l'on voit à l'écran est parfois assez éloigné de celui dans lequel on vit. Pourquoi la ville lumière est-elle une telle source de fantasmes pour les séries télé? Peut-on montrer un Paris réaliste à l'écran?

Un mercredi sur deux, Anaïs Bordages et Marie Telling décortiquent sur Slate.fr les tendances et l'actualité des séries TV. Critiques, analyses et coups de cœur, elles montrent comment les séries reflètent la société... et inversement.

Suivez Slate Podcasts sur Instagram et Facebook. Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.

Musique: «Arpy (Saeptem PeakTV Megamix)», Dan Henig

Photo: Emily in Paris | Capture d'écran via Netflix