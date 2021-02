Marie, 32 ans: «J'ai couché avec beaucoup d'hommes pour essayer de ressentir quelque chose»

«Je ne peux pas jouir quand je suis amoureuse.» Marie, 32 ans, est une femme cisgenre et bisexuelle. Sa première fois était un viol, à l'âge de 15 ans, lors d'une soirée d'été dans un camping. Depuis cette nuit, Marie est traumatisée. Pour se réapproprier son corps et sa sexualité, elle a tenté différentes formes de plaisir: seule, à deux, ou plus. Aujourd'hui, Marie est épanouie dans son couple et mère d'une petite fille de 2 ans.

En amour, il y a toujours une première et une dernière fois. Et entre les deux, un chemin qui témoigne de l'évolution de nos vies. Dans Première & Dernière fois, Lucile Bellan rencontre des personnes aux profils très différents. Des interviews intimes et intimistes, qui racontent les sexualités à travers leurs sexualités.

Générique: «Can't Sleep», Eveningland

Photo: Dainis Graveris via Unsplash