Le fils blanc

La force des États-Unis, c'est d'avoir ancré dans notre inconscient collectif une certaine image du pays: celle de journées trépidantes dans New York la cosmopolite, de fêtes sans fin à Miami, de glamour à Los Angeles, de fanfares dans l'air poisseux de la Louisiane.

Les plus jeunes idéalisent une vie scolaire entre matchs de foot, pom-pom girls, bal de promo et remise de diplômes avec robe et chapeau de rigueur.

C'est à tout ça que s'attendait Benjamin lorsqu'il partit au Texas pour sa dernière année de lycée. Mais arrivé là-bas, c'est une Amérique que les Américains préfèrent cacher qui lui a sauté aux yeux.

