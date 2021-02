Les Républicains vont-ils destituer Trump?

Les élus démocrates désignés procureurs dans la procédure de destitution de Donald Trump ont transmis le 25 janvier l'acte de mise en accusation au Sénat américain. Il marque l'ouverture officielle du procès de l'ex-président pour «incitation à l'insurrection», qui débutera ce mardi 9 février au Sénat.

Cette semaine dans New Deal, analyse de la stratégie des Républicains au lendemain du départ de Donald Trump. Les modérés vont-ils reprendre en main le Parti, ou l'influence de Trump restera-t-elle trop puissante? Cette question s'impose puisque les conservateurs doivent se positionner non seulement sur le nouveau procès en destitution de Trump, mais aussi, dès cette semaine, sur le grand plan de relance de Joe Biden.

Les Républicains vont certainement mettre en place des instruments tactiques tels que le filibuster et le gerrymandering. De quoi s'agit-il? Comment fonctionnent-ils? Quelle stratégie les Républicains vont-ils adopter sans Trump à la Maison-Blanche?

Vous pouvez (ré)écouter l'épisode de New Deal cité dans ce podcast en cliquant ici.

