«Comment fait-on pour que les hommes arrêtent de violer?» C'est la question qui a valu à Mélusine, militante féministe, de voir son compte suspendu par Twitter. À leur tour, d'autres militantes ont été ainsi muselées parce qu'elles interrogeaient le caractère systémique du viol, commis à 98% par des hommes selon les chiffres officiels…

Vous pouvez (re)lire l'article de Titiou Lecoq sur Slate.fr à ce sujet.

Un mercredi sur deux, Mansplaining observe les masculinités à travers des œuvres culturelles et des faits d'actualité. Parce que la parole masculine est dominante, sauf lorsqu'il s'agit d'interroger les privilèges des hommes.



