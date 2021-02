Raphaëlle, 20 ans: «Grâce à Tinder j'ai découvert qu'il y a plein de façons de baiser»

«La masturbation et le sexe, c'est comme la cuisine, ce sont les mêmes plats mais avec un goût différent.» Raphaëlle, 20 ans, est une femme cisgenre pansexuelle. Après plusieurs expériences via des applications de rencontre, cette étudiante en mode a pu s'épanouir sexuellement. Aujourd'hui, elle «papillonne et ne cherche pas de relation sérieuse.»

En amour, il y a toujours une première et une dernière fois. Et entre les deux, un chemin qui témoigne de l'évolution de nos vies. Dans Première & Dernière fois, Lucile Bellan rencontre des personnes aux profils très différents. Des interviews intimes et intimistes, qui racontent les sexualités à travers leurs sexualités.

Si vous aimez Première & Dernière fois, pensez à l'exprimer en lui donnant la note maximale sur iTunes et ailleurs, en en parlant autour de vous, et en laissant plein de commentaires bienveillants sur les réseaux sociaux.

Suivez-nous sur Instagram et Facebook. Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez aussi le Slate Podcast Club sur Facebook.

Générique: «Can't Sleep», Eveningland

Photo: Charles Deluvio via Unsplash