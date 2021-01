Qui sont les Français qui vivent aux États-Unis?

Ce dimanche 24 janvier, le président Biden a passé un appel au président Macron, un coup de fil officiel entre présidents dûment investis dont on trouve la transcription détaillée sur le site de la Maison-Blanche. Ce texte rappelle, entre autres, que la France est le plus ancien allié des États-Unis. La lutte contre le Covid-19, la lutte pour le climat, l'importance de l'OTAN et la reprise des discussions avec l'Iran ont fait partie des sujets évoqués lors de la conversation –rien de très inattendu dans cette rencontre virtuelle.

Mais qu'en est-il de nos compatriotes qui vivent aux États-Unis? Certains d'entre eux y sont coincés depuis le printemps dernier à cause de la pandémie. À l'heure où le variant brésilien a été découvert dans le Minnesota, il n'est pas encore question de lever les restrictions de voyager entre les États-Unis et l'Europe, mises en place par Trump le 11 mars 2020.

Alors, combien de Français habitent aux États-Unis? La communauté française a-t-elle une importance dans le paysage politique américain? Et pourquoi y a-t-il tant de noms français dans la géographie américaine?

Slate.fr s'est associé à la newsletter «Time to Sign Off» (TTSO) et à l'Institut français des relations internationales (IFRI) pour suivre l'actualité politique américaine et proposer tous les mercredis le podcast New Deal, avec Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord de l'IFRI, et Romain Dessal, fondateur de TTSO.

Générique: «Cutting It Close», de DJ Freedem

Photo: Andrew Caballero-Reynolds / AFP