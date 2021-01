2050, des océans de plastique?

Chaque année, ce sont près de huit millions de tonnes de plastique qui finissent dans nos océans, estiment les Nations Unies. Comptons ensemble jusqu'à 5, 1, 2, 3, 4, 5. Le temps de ce décompte, c'est une tonne et demie de matières plastiques qui a été rejetée. Soit 300 kilos à la seconde. Ainsi, 500 millions de tonnes flottent actuellement à la surface des eaux, formant d'immenses plaques, dont le fameux continent de plastique du Pacifique, trois fois plus grand que la France.

Une situation qui semble hors de contrôle. Si on ne fait rien, en 2030, cette quantité aura doublé, et en 2050, l'ensemble des océans pourrait contenir plus de plastique que de poissons, selon les estimations du forum économique mondial. Green Mirror a envoyé son journaliste Léonard Ravel, envoyé spécial dans le futur, pour naviguer au cœur de ce sinistre continent créé par l'humain.

Puis, de retour en 2021, l'océanographe Françoise Gaill, directrice de recherche émérite au CNRS et vice-présidente de la Plateforme Océan et Climat dressera l'état des lieux de la pollution de nos mers et Régis Calmels, directeur de Veolia en Asie évoquera les différents projets du groupe Veolia à l'international pour tenter de limiter au maximum la pollution plastique de l'entreprise.