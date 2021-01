Y a-t-il un Trump(isme) français?

Pour ce premier épisode de 2021 de Poire et Cahuètes, on a choisi de vous parler du trumpisme en France. Le trumpisme, c'est quoi? C'est le style et la force politique qu'a exercés Donald Trump sur les États-Unis pendant quatre ans. Est-ce qu'il a infusé chez nous en France? Si oui, qui l'incarne? Est-ce que c'est parti pour durer? On en parle avec Christian Salmon, écrivain, penseur de nos sociétés, auteur de Storytelling et de La tyrannie des bouffons.

«La chaîne CNews, c'est le QG du discrédit. Avec un animateur, Éric Zemmour, qui transgresse tout ce qui fait les valeurs de la République.» Christian Salmon, écrivain

