Biden peut-il vraiment réparer l'Amérique?

Au revoir Trump 2020, bonjour New Deal, le podcast IFRI/TTSO/Slate sur la politique et la société américaines. New Deal, c'est comme Trump 2020 mais sans Donald Trump, puisqu'il vient de quitter la Maison-Blanche. Comme dans Trump 2020, Romain Dessal et Laurence Nardon reviendront chaque semaine sur l'actualité des États-Unis.

Pour ce premier épisode de New Deal, retour sur le 20 janvier, jour qui sonne le début du mandat de Joe Biden au titre de président des États-Unis. Une investiture bien particulière cette année à cause du Covid-19, bien sûr, mais aussi à cause d'une possible réplique des émeutes intervenues quinze jours auparavant. De son côté, Trump prenait un aller simple direction la Floride –un départ en chansons des années 1980 à Frank Sinatra lors du décollage d'Air Force One.

Mais regardons au-delà de cette journée pour nous concentrer sur ce qui est essentiel: comment Biden va-t-il bien pouvoir faire pour réparer l'Amérique?

Le Démocrate dit qu'il veut agir vite et beaucoup: il ne parle pas de ses «cent premiers jours», mais de ses «dix premiers jours» et a désigné quatre priorités pour lesquelles il va intervenir par décret: la lutte contre le Covid; la relance de l'économie; la protection de l'environnement; et une meilleure gestion de l'immigration.

On constate une ambition notable de la part de Joe Biden. Mais va-t-il réussir à composer avec des Républicains hostiles et une gauche très exigeante? Va-t-il savoir équilibrer ses projets entre le courant centriste et le courant radical qui coexistent au sein du Parti démocrate?

