Une journée comme celle de la veille

Il est de ces journées qui commencent comme celle de la veille, mais après lesquelles rien ne sera jamais plus comme avant. À cause d'un instant, parfois imperceptible, où tout bascule. Sur le moment, on n'y prête pas forcément attention. Parce que le signal est trop faible ou parce qu'on refuse, consciemment ou non, de le voir. Et puis, quand on ne peut plus ni reculer ni refuser la situation, on l'embrasse. Tant bien que mal.

Muriel a tout fait pour que la normalité persiste dans sa vie, dans sa famille. Elle s'est battue pour vivre, danser, chanter... Sans jamais douter de l'issue de son combat.

Attention, cet épisode aborde des sujets sensibles. Ceux-ci sont précisés à la fin de ce texte.

