Attention, un Trump peut en cacher un autre

Dernière ligne droite avant l'investiture de Joe Biden, ce 20 janvier, à Washington. Une investiture à laquelle Donald Trump, en bon perdant, ne se rendra pas. Le 45e président des États-Unis a enfin admis sa défaite, dans les mots et dans les actes, puisque les camions de déménagement sont enfin arrivés à la Maison-Blanche. La transition entre les administrations est en train de se dérouler sans trop de heurts. Et pourtant, dans les derniers jours de sa présidence, et malgré son absence de Twitter, Trump n'a jamais été aussi présent.

Le futur ex–président est au cœur des débats à la Chambre des représentants. Elle a lancé, et c'est historique, une deuxième procédure de destitution. Elle n'aboutira évidemment pas avant l'entrée en fonction de Biden. Si elle passe le Sénat, elle pourrait bien débarrasser les États-Unis de Donald Trump pendant un moment. Tout cela se déroule dans une Amérique clivée comme jamais, au point que le FBI redoute des explosions de violence aux quatre coins du pays, le 20 janvier.

La destitution de Donald Trump va-t-elle aboutir? Trump ne pourra-t-il plus jamais se présenter? Son procès va-t-il entacher le début du mandat de Joe Biden? Peut-on imaginer que Donald Jr., un de ses deux fils, puisse un jour prendre le relais?

Vous pouvez (re)lire l'article de Slate.fr. cité dans ce podcast en cliquant ici.

Réponses dans Le Monde devant soi un podcast hebdomadaire sur l'actualité internationale présenté par Christophe Carron, avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr, Alain Frachon, éditorialiste au Monde spécialisé dans les questions internationales.

Si vous aimez Le Monde devant soi, pensez à l'exprimer en nous donnant la note maximale sur iTunes et ailleurs, en en parlant autour de vous et en laissant vos commentaires sur les réseaux sociaux.

Suivez Slate Podcasts sur Facebook et Instagram. Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.

Musique: «Believer (Saeptem LMDS MiniEdit)», Silent Partner

Réalisation et montage: Aurélie Rodrigues

Photo: Brendan Smialowski / AFP