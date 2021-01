Vanessa, 28 ans: «Je voulais pas être un fantasme, mais qu'on me considère comme une personne»

«Je suis une femme mais j'ai un pénis, ça permet de varier les plaisirs.» Vanessa, 28 ans, est une femme transgenre hétérosexuelle. Cette assistante sociale est la maman d'une petite fille conçue par GPA (gestation pour autrui) au Canada –qu'elle a pu allaiter grâce à un protocole spécial. Après sept ans de relation avec l'homme qui est devenu son mari, elle est aujourd'hui une femme épanouie. «J'ai envie d'avoir encore une vie sexuelle à 60 ou 70 ans.»

En amour, il y a toujours une première et une dernière fois. Et entre les deux, un chemin qui témoigne de l'évolution de nos vies. Dans Première & Dernière fois, Lucile Bellan rencontre des personnes aux profils très différents. Des interviews intimes et intimistes, qui racontent les sexualités à travers leurs sexualités.

