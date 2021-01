Les costumes des séries télé sont bien plus importants que vous ne le pensez

Dans les séries comme dans les films, les costumes racontent des histoires: ils en disent long sur les personnages, sur leurs rapports entre eux ou encore sur leur état émotionnel à chaque épisode.

Derrière chaque choix de costume se trouvent des costumières (car oui, ce sont souvent des femmes): Katie Irish, Janie Bryant, Amy Roberts… Vous ne connaissez peut-être pas leur nom, mais si vos séries préférées fonctionnent aussi bien, c'est en partie grâce à elles.

Cette semaine dans Peak TV, on a interviewé Katie Irish, la talentueuse costumière de The Americans, et on vous explique pourquoi le costume représente une part importante des histoires que vous adorez.

Un mercredi sur deux, Anaïs Bordages et Marie Telling décortiquent sur Slate.fr les tendances et l'actualité des séries TV. Critiques, analyses et coups de cœur, elles montrent comment les séries reflètent la société... et inversement.

Musique: «Arpy (Saeptem PeakTV Megamix)», Dan Henig

Photo: @bestofamericans