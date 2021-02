Travailler chez Biocoop, une histoire de valeurs

À l'origine, Biocoop est une coopérative créée en 1986, issue de groupements d'achats pour s'approvisionner en produits bio. Aujourd'hui, Biocoop c'est plus de 650 magasins dans toute la France et plus de 1.000 sociétaires, c'est-à-dire qui prennent part aux décisions de la société. Mais il n'y a pas que la bio qui rassemble, chez Biocoop, il y a d'autres valeurs.

Dans ce quatrième épisode de «Plus bio la vie», Nora Bouazzouni accueille Nadège Reddad, coordinatrice de la vie politique chez Biocoop SA, et Émilie Colinet, nouvelle sociétaire Biocoop pour parler des valeurs de Biocoop.

Musique: «May the chord be with you», Computer Music All-stars

Photo: Biocoop