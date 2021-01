Défaite en Géorgie, Républicains divisés, fin de règne tendue pour Donald Trump

Actualité intense aux États-Unis en ce début d'année: les élections sénatoriales de Géorgie sont en passe d'être remportées par le Parti démocrate, qui aurait donc la majorité dans les deux chambres. Une aubaine pour Joe Biden, qui pourrait mettre en œuvre son programme sans trop de difficulté.

Ces chambres, dans le même temps, certifient la victoire du Démocrate en confirmant les résultats du 3 novembre. Tout pour contrarier un Donald Trump qui s'accroche à sa victoire imaginaire, entouré de quelques Républicains prêts à tout pour s'assurer les voix des plus ardents défenseurs du 45e président des États-Unis. Mais le Grand Old Party a de plus en plus de mal à rester uni face aux délires du futur ex-président.

Pour suivre l'actualité politique américaine, Slate.fr s'est associé à la newsletter «Time to Sign Off» (TTSO) et à l'Institut français des relations internationales (IFRI) pour proposer tous les mercredis le podcast Trump 2020, avec Laurence Nardon, chercheuse à l'IFRI et spécialiste des États-Unis, et Romain Dessal, fondateur de TTSO.

Suivez-nous sur Instagram et Facebook. Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez aussi le Slate Podcast Club sur Facebook.

Générique: «Ghost City (Saeptem Trump Remix)», de Dmitriy Diomores

Photo: Manedl Ngan / AFP