Chercher son visage

On dit souvent que c'est l'amour qui fait le lien familial. Qu'entre parents et enfants, c'est avant tout une rencontre. C'est vrai. Rien ne nous force à aimer nos parents biologiques. Et pour les enfants adoptés, le lien avec les parents adoptants n'a rien à envier à celui des autres.

Pourtant, quelle que soit cette relation, sa force, sa qualité, il arrive que certains ou certaines ne puissent se retenir de penser que quelque part, il y a une autre famille, d'autres visages. Ceux d'une mère, d'un père, d'un frère, d'une sœur.

Ainsi, certains enfants adoptés partent à la recherche de leur racines. Un chemin parfois long et compliqué. Celui de Marine la mènera jusqu'à Fortaleza, au Brésil où, obsédée par cette absence, partout, tout le temps, dans la rue ou à la télé, elle cherchera le visage de sa mère.

L'histoire de Marine est racontée au micro de Rudy Saada.

Ce 119e épisode de Transfert a été produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours, Sarah Koskievic, avec Aurélie Rodrigues. La musique a été composée par Arnaud Denzler.

Photo: Darius Bashar via Unsplash