Dans quel état 2020 laisse-t-il le monde?

Pour ce dernier épisode de 2020, retour sur les personnages marquants de l'actualité internationale, ceux qui nous ont fait beaucoup parler, dans LMDS et ailleurs. Reverra-t-on Donald Trump après son départ de la Maison-Blanche? Quelle image pour la Chine, épicentre dans l'épidémie de Covid-19, et artisane de la diplomatie du masque et du vaccin? Vladimir Poutine paiera-t-il sa mauvaise gestion de la maladie? Quelles traces laissera le virus dans l'ordre du monde?

Réponses dans Le Monde devant soi, le podcast hebdomadaire d'actualité internationale présenté par Christophe Carron, avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr, et Alain Frachon, éditorialiste au Monde spécialisé dans les questions internationales.

