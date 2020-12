Le vagabond

Voyager, c'est vivre l'inconnu, l'imprévu et la liberté. C'est aussi prendre des risques, foncer tête baissée et faire des choix de vie que l'on aurait jamais fait en restant chez nous.

Durant ses études, Nina a quitté la France pour les États-Unis. En répondant à une annonce sur Internet, elle trouve un colocataire un peu original...

