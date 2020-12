Quelles séries regarder pour supporter le Nouvel An confiné?

Cette année, le 31 décembre, c'est un peu la grosse déprime: pas d'énorme soirée du réveillon, pas de courses-poursuites bourrés dans les rues à minuit, pas de cotillons, ni de baiser échangé avec un ou une inconnue. Quoi qu'il en soit, cette année, beaucoup d'entre nous allons passer les fêtes en petit comité, voire seul·es, pour préserver notre santé et celle de nos proches. Mais n'ayez crainte! Regarder des séries un soir de fêtes, en fait, ça peut être génial.

Dans cet épisode de Peak TV, on vous aide à choisir les séries parfaites à regarder pour le Nouvel An… Ou le lendemain quand vous aurez la gueule de bois.

Un mercredi sur deux, Anaïs Bordages et Marie Telling décortiquent sur Slate.fr les tendances et l'actualité des séries TV. Critiques, analyses et coups de cœur, elles montrent comment les séries reflètent la société... et inversement.

Suivez Slate Podcasts sur Instagram et Facebook. Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.

Musique: «Arpy (Saeptem PeakTV Megamix)», Dan Henig

Photo: Capture d'écran via Youtube