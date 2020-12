Celui où Anaïs aime enfin «Friends»

Dans ce quatrième épisode d'AMIES, Anaïs regarde la première moitié de la saison 2 de Friends –une saison qui pourrait la réconcilier avec l'humour de la série. Après le terrible suspense en fin de saison 1, les prédictions d'Anaïs se révéleront-elles correctes? Le regretté Marcel fera-t-il une apparition? Anaïs trouvera-t-elle toujours Ross aussi sexy? Et surtout, détestera-t-elle toujours autant Rachel?

