La misogynie cachée du père Noël

Cette année ne faisant rien comme les autres, Noël aura un goût différent dans bien des familles. L'esprit des fêtes, lui, n'a guère changé: en 2020 comme chaque année, ce sont les femmes qui courent partout, pour qu'au final le père Noël récolte les lauriers. Joyeuses fêtes quand même.

Un mercredi sur deux, Mansplaining observe les masculinités à travers des œuvres culturelles et des faits d'actualité. Parce que la parole masculine est dominante, sauf lorsqu'il s'agit d'interroger les privilèges des hommes.



Si vous aimez Mansplaining, pensez à l'exprimer en lui donnant la note maximale sur iTunes et ailleurs, en en parlant autour de vous, et en laissant plein de commentaires bienveillants sur les réseaux sociaux.

Suivez Slate Podcasts sur Facebook et Instagram (retrouvez-y aussi le compte de Mansplaining). Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.

Références:

La Course au jouet (Brian Levant, 1996)

Bad Santa (Terry Zwigoff, 2003)

Bad Moms 2 (Scott Moore et Jon Lucas, 2017)

Le Père Noël (Alexandre Coffre, 2014)

Musique: «Warm Sea», Savvier

Photo: Bad Santa 2 | Capture d'écran via YouTube