Le retour des Démocrates à la Maison-Blanche sera-t-il celui du soft power américain?

Hors norme, l'administration Trump aura mené, en matière étrangère, une politique très nationaliste et hostile à l'Europe –que ce soit l'Union européenne, l'OTAN ou les principaux alliés tels que la France et

l'Allemagne. On sait qu'une administration démocrate va prendre les rênes le 20 janvier, que les équipes au plus haut niveau seront plus sympathiques et plus constructives.

Mais le réchauffement des relations transatlantiques ne doit pas faire oublier que les nations cherchent avant tout à protéger et avantager

leurs propres intérêts. Avant l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche, interrogeons-nous sur les possibles évolutions de la puissance américaine

après Trump et sur les instruments dont va user la nouvelle équipe au pouvoir.

Celle-ci s'appuiera vraisemblablement moins sur la menace et les

guerres commerciales que sur la diplomatie et l'influence, ce

qu'on appelle le soft power. Comment va-t-il être désormais exercé? Dans quel état Trump va-t-il laisser les relations entre les États-Unis et le reste du monde? Pourquoi le droit américain, en dominant le monde, est-il un instrument quasi imparable?

Générique: «Ghost City (Saeptem Trump Remix)», de Dmitriy Diomores

Photo: David Everett Strickler via Unsplash