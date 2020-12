Cher Nicolas,

Plus d'un million de Français ont selon l'Insee d'importants problèmes d'accessibilité à leur logement. Donia et sa famille sont de ceux-là. Elle habite dans un petit appartement avec sa mère et ses deux frères. L'un d'entre eux est handicapé, et vivre au septième étage fait d'une vie déjà compliquée un casse-tête quotidien. Un soir, en rentrant de sa journée de travail, la mère de Donia annonce avoir trouvé l'idée qui pourrait tout changer.

