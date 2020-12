Le meilleur et le pire des séries en 2020

2020 touchant à sa fin, on s'est dit qu'il serait utile de faire un petit bilan d'une année assez mouvementée. Cette semaine dans Peak TV, c'est donc un pot-pourri du meilleur et du pire des séries télé de 2020 que l'on vous réserve, un petit voyage dans le temps qui revient sur les échecs et les réussites (si si, il y en a eu) du côté du petit écran. Alors à vos carnets...

Un mercredi sur deux, Anaïs Bordages et Marie Telling décortiquent sur Slate.fr les tendances et l'actualité des séries TV. Critiques, analyses et coups de cœur, elles montrent comment les séries reflètent la société... et inversement.

Suivez Slate Podcasts sur Instagram et Facebook. Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.

Musique: «Arpy (Saeptem PeakTV Megamix)», Dan Henig

Photo: Capture d'écran via YouTube