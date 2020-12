Essais 2020: le palmarès d'une année très clivée

En cette folle année 2020, l'actualité a été chargée et des parutions d'essais ont été bouleversées. Certains d'entre eux sont même injustement passés inaperçus. Dans cet épisode de Poire et Cahuètes, on vous propose donc une séance de rattrapage: quels sont les essais qui ont marqué 2020?

On vous donne aussi nos recommandations de lecture. Parmi elles, Les Grand-remplacés de Paul Conge aux éditions Arkhê, dont vous pouvez découvrir les bonnes feuilles ici. Mais aussi La tête, la main et le cœur de David Goodhart, aux Arènes, dans la droite ligne de son précédent ouvrage dont on vous avez parlé dans cet épisode de Poire et Cahuètes.

«On identifie trois grandes familles qui ont remporté beaucoup de succès: les essais réac, la famille des essais féministes, et ceux autour de l'écologie et du monde d'après.»

Dans la catégorie des essais féministes, Hélène Decommer vous recommande La Puissance des mères–Pour un nouveau sujet révolutionnaire, de Fatima Ouassak (La Découverte) et l'écoute de cet épisode.

Côté écologie et monde d'après, Jean-Laurent Cassely vous conseille de lire Ariel Kyrou et ses Imaginaires du futur, chez ActuSF, et Un Hiver à Wuhan d'Alexandre Labruffe, aux éditions Verticales. Le philosophe Baptiste Morizot a marqué l'année des essais avec ses Manières d'être vivant (Actes Sud), dont on vous avait parlé dans cet épisode. Dans un style un peu plus léger mais non moins instructif, vous pouvez lire Les nouveaux nomades de Maxime Brousse (Arkhé) et faire le test pour découvrir si vous avez le bon profil pour tout plaquer et vivre dans une yourte.

Enfin, pour boucler cette année des essais, on vous recommande Le magasin du monde–La mondialisation par les objets du XVIIIe siècle à nos jours, dirigé par Pierre Singaravélou et Sylvain Venayre (Fayard) et La maison des Français–Discours, imaginaires, modèles (1918-1970), de Monique Eleb et Lionel Engrand (éditions Mardaga).

Poire et Cahuètes est animé par Hélène Decommer, rédactrice en chef de Slate.fr et Jean-Laurent Cassely, journaliste, chroniqueur à Slate et essayiste.

