Un besoin d'attention

Cela a pu vous arriver. De ne pas réussir à vous passer d'elle, ou de lui. De guetter le moindre de ses messages, d'attendre la notification qui vous libèrerait de cet insupportable vide. Souvent, tout cela n'est que la conséquence d'un amour transi. Mais pour 2% de la population, c'est un véritable trouble, qui s'appelle dépendance affective. Une manifestation psychologique définie comme un irrépressible besoin de l'affection des autres.

Dans cet épisode, Joséphine raconte sa rencontre avec Antoine, dont elle tombe éperdument amoureuse. Comme une évidence, elle se jette corps et âme dans cette relation. Pendant un an, elle vit pour et à travers lui… jusqu'au point de rupture. Puis quand tout a craqué, la vérité a tout changé.

L'histoire de Joséphine est racontée au micro de Rudy Saada.

