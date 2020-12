Aider pour avoir bonne conscience: le cas des sauveurs blancs

Ils viennent filer un coup de main et ils tiennent absolument à le faire savoir. Les White saviors (ou sauveurs blancs) sont partout, moins pour lutter contre les discriminations que pour être sur la photo. Parfois, le cinéma les crée même de toutes pièces, comme si les personnes racisées ne pouvaient pas être maîtresses de leur propre histoire.

Un mercredi sur deux, Mansplaining observe les masculinités à travers des œuvres culturelles et des faits d'actualité. Parce que la parole masculine est dominante, sauf lorsqu'il s'agit d'interroger les privilèges des hommes.



Si vous aimez Mansplaining, pensez à l'exprimer en lui donnant la note maximale sur iTunes et ailleurs, en en parlant autour de vous, et en laissant plein de commentaires bienveillants sur les réseaux sociaux.

Suivez Slate Podcasts sur Facebook et Instagram (retrouvez-y aussi le compte de Mansplaining). Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.

Références:

Les Figures de l'ombre (Theodore Melfi, 2016)

Abdel et la comtesse (Isabelle Doval, 2017)

Le Brio (Yvan Attal, 2017)

Green Book–Sur les routes du Sud (Peter & Bobby Farrelly, 2018)

Entre les murs (Laurent Cantet, 2008)

American Trip (Nicholas Stoller, 2010)

Mulan a échappé de justesse à l'entrée d'un sauveur blanc, Bessie Yuill (traduction Florence Delaroche), 26 octobre 2020

Keyholes & Snapshots, Le complexe du sauveur blanc (The White savior complex/White saviorism), YouTube, 10 août 2018

Tumblr Humanitarians of Tinder

Musique: «Warm Sea», Savvier

Photo: Les Figures de l'ombre | Capture d'écran via YouTube