Même les chéquiers sont genrés

Dans ce huitième et dernier épisode de Rends l'argent, Titiou Lecoq découvre que les chéquiers ont un genre. Et fait face aux bouleversements créés par tout ce qu'elle a appris concernant la gestion de l'argent au cours des semaines précédentes. Après des années à vivre avec des comptes séparés, elle décide avec son compagnon d'ouvrir non pas un, mais deux comptes communs. Plus fort: pour eux, le concubinage c'est désormais terminé. Place au Pacs!

Enfin, elle rappelle les quatre conseils principaux à tirer de son enquête sur les finances dans le couple –qu'il s'agisse des crédits, des impôts ou tout simplement de l'importance de parler d'argent.

