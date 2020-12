Dans la cuisine

Après des semaines de confinement, les Français se sont rués sur les locations saisonnières en France, fermeture des frontières oblige. C'est aussi le cas de Sarah et de ses amis qui n'attendaient que le mois d'août pour décompresser. Mais les vacances ne sont pas exactement passées comme prévu...

Ce premier épisode des histoires courtes de Transfert a été produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours avec Sarah Koskievic et Aurélie Rodrigues. La musique a été composée par Arnaud Denzler.

Photo: Creatv Eight via Unsplash