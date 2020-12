Netflix: pourquoi c'était mieux avant

Tou-doum! Netflix, c'est 195 millions d'abonné·es à travers le monde, un algorithme redoutable, une interface addictive et des séries originales incontournables…

Depuis son explosion aux États-Unis, puis son arrivée en France en 2014, Netflix s'est imposée comme LA plateforme de streaming pour tout sériephile qui se respecte. Mais entre les annulations controversées de certaines œuvres adorées des fans, la diversification de ses contenus, et un catalogue parfois très inégal, l'entreprise essuie de plus en plus de critiques. Comment expliquer le succès impressionnant de la plateforme?

Un mercredi sur deux, Anaïs Bordages et Marie Telling décortiquent sur Slate.fr les tendances et l'actualité des séries TV. Critiques, analyses et coups de cœur, elles montrent comment les séries reflètent la société... et inversement.

Si vous voulez en savoir un peu plus sur le futur de nos séries télé, vous pouvez (re)écouter l'épisode de Peak TV consacré à ce sujet.

