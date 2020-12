Mesdames, votre famille vous arnaque

Dans ce septième et avant-dernier épisode de Rends l'argent, Titiou Lecoq va à la rencontre de Céline Bessière et Sibylle Gollac, sociologues et autrices du livre Le Genre du capital. Fruit de vingt ans de travaux, il montre comment au moment des séparations et des successions, les femmes se trouvent défavorisées par rapport aux hommes.

Traditionnellement, on étudie la répartition des richesses en fonction des classes sociales. Souvent, dans les travaux, on se sert de la famille comme d'une unité pour calculer la répartition des richesses, par exemple à l'échelle de la France. Problème: on a tendance à oublier que la famille est constituée d'individus, et que la répartition entre eux n'est peut-être pas égale. Dans Le Genre du capital, les deux chercheuses sont allées voir, dans les familles, comment se répartissait le capital et, ô surprise, elles ont découvert qu'il était aux mains des hommes.

Bienvenue au cœur des arrangements familiaux.

Suivez-nous sur Instagram et Facebook. Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez aussi le Slate Podcast Club sur Facebook.

Générique: «Again (Saeptem RLAT(h)une Mix)», Density & Time

Photo: Sandy Millar via Unsplash