«Hold-Up», complotisme: l'impuissance des médias

Dans cet épisode de Poire et Cahuètes, on va parler complot mondial, Bill Gates qui tire les ficelles du Covid et vaccins destinés à tous nous espionner...

On va vous parler de Hold-Up, ce film qui se présente comme un documentaire et qui prétend nous révéler la vérité sur le Covid-19. Mais on va surtout se demander pourquoi les médias traditionnels ont tant de mal à contrer ce type de théorie du complot. C'est une histoire de désamour, de quête de sens et de perte de confiance.

«Le public est hyper sensible sur ce sujet du Covid et il est favorablement préparé à recevoir toute œuvre qui propagerait une version alternative qui expliquerait l'horreur dans laquelle on est plongé.»

Dans cet épisode de Poire et Cahuètes, on vous recommande de lire la tribune du philosophe Éric Sadin dans Marianne, «Hold-Up: “Ce qui est à l'œuvre, c'est l'expression d'une scission, qui, depuis longtemps, germe dans la société”» et l'interview de Nicolas Lebourg dans Temps présents. On parle aussi de la série The Loudest Voice, consacrée au parcours de Roger Ailes, le fondateur de Fox News.

