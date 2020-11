Comment les États-Unis de Biden vont-ils se comporter avec le reste du monde?

C'est fait, ou presque. On connaît enfin le nom du prochain secrétaire d'État des États-Unis. Ce sera Antony Blinken, un francophone fan de rock. C'est l'une des premières nominations annoncées par Joe Biden et beaucoup semblent s'en satisfaire. L'occasion pour nous de nous arrêter dans cet épisode du Monde devant soi sur le futur de la diplomatie de la Maison-Blanche. Pour les quatre prochaines années, Washington sera-t-il contre ou avec le reste du monde? Quel bilan Trump et Mike Pence laissent-ils? Quel avenir pour les relations transatlantiques?

Réponses dans Le Monde devant soi un podcast hebdomadaire sur l'actualité internationale présenté par Christophe Carron, avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr, Alain Frachon, éditorialiste au Monde spécialisé dans les questions internationales.

Musique: «Believer (Saeptem LMDS MiniEdit)», Silent Partner

Photo: Jim Watson / AFP