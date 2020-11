Il est souvent tentant de se moquer de celles et ceux qui, sur LinkedIn, rappellent régulièrement qu'en chinois, il n'existe qu'un seul idéogramme pour désigner les mots «crise» et «opportunité». Et pourtant. Parfois, tomber au plus bas, malgré toutes les souffrances que cela entraîne, permet ensuite de prendre de la hauteur.

Pendant des années, Odette ne s'est pas posé la question de sa légitimité. Elle n'a jamais eu à se convaincre qu'elle se trouvait au bon endroit, au bon moment. Mais un jour, elle a compris ce qui se jouait à ses dépens. Impuissante, elle n'a pas pu empêcher l'écroulement de son monde.

L'histoire d'Odette est racontée au micro d'Anthony Lesme.

Ce 114e épisode de Transfert a été produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours avec Sarah Koskievic et Aurélie Rodrigues. La musique a été composée par Sable Blanc.

Photo: ckturistando via Unsplash